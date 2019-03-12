Çınarlarla Fidanlar Bir Arada

Karakese ilkokulu Anasınıfı B şubesi öğrencileri tarafında hazırlanan ve yürütülen proje kapsamında öğrenciler, nineleri ve dedeleri okula davet ederek birlikte etkinlik düzenlediler.

Karakese ilkokulu Anasınıfı B şubesi Öğretmeni Nurcan Yılmaz projenin amacının iki nesil arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu belirterek; “Öğrencilerimizin anneanne, babaanne ve dedelerini sınıfa davet ederek birlikte faaliyet yaparak oyunlar oynadık, hikaye okuyarak onları da eğitime dahil ederek bu iki nesil arasındaki aile bağlarını güçlendirerek gelecek nesillerimizin de bugün öğrendiklerine sahip çıkarak sürdürmelerini hedeflemekteyiz” dedi.