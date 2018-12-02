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Çitçiye, zeytin hastalık ve zararlıları anlatıldı167 defa okundu

kategorisinde,02 Ara 2018 - 22:09 tarihinde yayınlandı
Çitçiye, zeytin hastalık ve zararlıları anlatıldı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde çiftçilere yönelik, zeytin hastalık ve zararlıları konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ellek Beldesi Düğün Salonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, bölgede görülen başta zeytin dal kanseri ve halkalı leke hastalıkları olmak üzere; zeytin sineği ve zeytin fidan tırtılı zararlıları konularında bilgi verildi. Uygulamalı şekilde yapılan sunumun ardından çiftçiler sorunlarını dile getirip bu konudaki taleplerini ilettiler. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Ellek Belediye Başkanı Recep Soy, İlçe Müdürü Fevzi Soner Çerçi, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personeller ve çok sayıda çiftçi katıldı.

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