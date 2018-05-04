Çivi ile tel maharetli ellerde sanata dönüşüyor

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen ‘Filografi kursunu” ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Belli örgü teknikleri kullanılarak çivi ve telin pano üzerindeki desenlere şekil vermesiyle oluşan el sanatında, kursiyerler hem mesleki eğitim alıyor hem de bu geleneksel sanatın yaşamasına katkı sağlıyor. İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, kurs eğitmenleri ve kursiyerlerle birebir görüşerek kursa ilişkin talep, öneri ve beklentileri hakkında bilgi aldı. Kurs eğitmeni Songül Bilgili,filografi kursunda zor ve yapımı emek isteyen desenler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Bu incelikli sanatın detaylarını öğretebilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu söyleyen kurs eğitmeni Songül Bilgili, kurs süresinin uzatılması talebinde bulundu.Filografi kursunda üretilen el emeği ürünleri inceleyen Altunkaynak, kursiyerlere,filografi kursunda öğrendikleri mesleği kazanca dönüştürebileceklerini ifade etti. Çivi ve teli kullanarak panoya istedikleri deseni işleyen kursiyerler ise şöyle konuştu: “Filografi kursu bize güzel bir uğraşı kazandırdı. Bu uğraşı aynı zamanda bize iyi gelen bir terapi görevini görüyor.El becerilerimizle Filografi panosu üzerinde ortaya çıkartmak istediğimiz eserlerle ilgilenirken bütün dertlerimizi unutuyoruz.” Kurs ziyareti kapsamında İl Müdürü Altunkaynak, İŞKUR personeli Fatih Gökçeli ile birlikte Keçe Aksesuarları ve Bilgisayarlı Destekli Muhasebe kursunu da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE