Çocuğun Eğitiminde Ailenin Rolü Konferansı

Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde ki Atatürk Ortaokulunda, eğitim öğretime yeni başlayan öğrenci velilerine yönelik, öğrencilerin, sosyal hayatta veya okulda yaşayabileceği bazı problemleri kolayca aşılabilmesi amacıyla “Çocuğun Eğitiminde Ailenin Rolü” başlıklı konferans düzenlendi. Programa konuşmacı olarak Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Celil Atasever katıldı. Atasever, yeni okula başlayan çocuklarda okul korkusu ve ailenin endişeleri, okul kavramının çocuklar tarafından algısı, ailelerin çocuklara karşı yaklaşımı ve diğer öğrencilerle kıyas durumunun öğrencilerdeki etkileri gibi birçok önemli konulara değindi. Öğrenci velilerine hitaben konuşan Atasever, “Çocuğunuzun okul korkusunu yenebilmesinin tek yolu evde ebeveynlerine okulda öğretmenine güven duyması ve günlük yaşam akışına uyum sağlamasıdır. Okul konusundaki belirsizlikleri ve sorunları sizinle paylaşması için ona yardımcı olunuz.”dedi. Düzenlenen konferans öğrenci velilerinin yönelttiği soru-cevapla sonlandı.

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