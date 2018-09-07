Çocuk evlerinde, okul destek projesi etkinliği

Osmaniye Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesinde, 100 günlük eylem planı çerçevesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülen “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinin Değerlendirilmesi” Programı kapsamında “Okul Destek Projesi” etkinliği düzenlendi.Programa Vali Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, kuruluş müdürleri, sosyal ekonomik destek alan ailelerin çocukları, çocuk hakları il komitesi üyeleri ve Suriyeli çocuklar katıldı. Çocuklar, yüz boyama, folklar dansları ve canlı müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi. İl Müdürü Hamit Coşkun, bundan sonraki süreçte hizmet modellerinden faydalanan çocukların okul takipleri ve sosyal etkinlikler program çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE