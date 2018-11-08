“Çocuk Gözünden Osmaniye” projesi kursiyerlerine belge 

OSMANİYE Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen ‘Çocuk Gözünden Osmaniye’ projesi kursiyerlerine belgeleri Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından verildi. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen törene Vali Coşkun’un yanı sıra Vali Yardımcısı Metin Esen de katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Murat Anıl, 11 Ekim 2017 tarihinde başlayan Projenin 13 ay devam ettiğini ifade ederek, “Proje kapsamında kurduğumuz Gençlik Merkezinde ortaokul ve lise çağında 30 kursiyerimize temel fotoğrafçılık eğitimi verdik. Kursiyerlerimize, düzenlediğimiz gezi programlarıyla pratik yapma imkânı da sağladık. Bu gezilerde, kursiyerlerimiz aynı zamanda ilimizin tarihi ve turistik yerlerini de tanımış, çektikleri fotoğraflarla da tanıtmış oldular. Bugün düzenlediğimiz sergimizde kursiyerlerimizin aldıkları eğitim boyunca çekmiş oldukları fotoğraflar yer alacak” diye konuştu. Açılış konuşmasının ardından amatör fotoğrafçı Op. Dr. Musa Güven ile söyleşi yapıldı. Fotoğraf çekme serüvenini paylaşan Op. Dr. Güven kursiyerlerin sorularını cevapladı. Programın devamında kursiyerlere belgeleri, Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından verildi. Kursiyerleri tebrik eden Vali Coşkun, başarılarının devamını diledi. Vali Coşkun, Op. Dr. Musa Güven’e de katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi. Vali Coşkun’a günün anısına Proje Koordinatörü Adem Uçan tarafından fotoğraf takdim edildi. Programın son bölümünde Vali Coşkun, kursiyerler tarafından çekilen 30 fotoğrafın yer aldığı sergiyi gezdi. Osmaniye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflayan kursiyerleri tebrik eden Vali Coşkun, başarılarının devamını diledi.

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