Çocuk işçiliği ile mücadele birimi toplandı

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) bünyesinde oluşturulan “Çocuk işçiliği ile mücadele birimi” son toplantısını yaptı. Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak, toplum nezdinde duyarlılığı artırmak, işverenleri ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla 81 ilde kurulan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Söz konusu birimler, çocuk işçiliğinin önüne geçebilmek için her ilde İŞKUR başkanlığında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile oluşturuldu. Saha çalışmalarını belirli aralıklarla gerçekleştiren Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimi, son toplantısını Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu başkanlığında düzenledi. İŞKUR hizmet binasında düzenlenen toplantıda Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimi başkanı Hacı Akkoyunlu, oluşturulan ekibin sahada etkin bir şekilde çalıştığını, sorunları yerinde tespit ederek çocukları okula kazandırmak amacıyla çözümler ürettiğini söyledi. Akkoyunlu, saha ekibinin bugüne kadar çarşı merkez ve küçük sanayi sitesinde ziyaret ettiği 361 işyerinde 6 çocuk işçi tespit ettiğini, tespit edilen 5 çocuğun, tespit tarihinden kısa bir süre sonra 15 yaş olan çocuk işçi yaş sınırını geçtiği için işlem yapılmadığını, diğer tespit edilen bir çocuğun ise okula kazandırıldığını söyledi. Akkoyunlu, ayrıca okula kazandırılan çocuğun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vasıtasıyla yüzme havuzuna yönlendirilerek sosyal aktivite yapmasının sağlandığını dile getirdi. Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Savaş Kurt ise üyelere yapmış olduğu sunumda, hedeflerinin sokakta çalışan, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışan, aile işleri dışında, ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çalışan çocukların tespitinin yapılarak çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. Toplantıya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu ile Şube Müdürü Savaş Kurt’un yanı sıra, Şef Emre Hayat, SGK İl Müdür Yardımcısı Soner Doğan, Mehmet Ali Kaytan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mılla Katık, Psikolojik Danışman Ruhgün Altuner, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Süleyman Yıldırım, Sosyolog Halil Akkurt, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında İnceleme Görevlisi A. Sefa Akkoyunlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Kemalettin Yıldıztekin, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinden Polis Memuru Mehmet Koç ve Osmaniye Belediyesinde Zabıta Mehmet Çenet katıldı.

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