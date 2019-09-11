Çocuk işçiliğine karşı uyarı afişleri asıldı

Osmaniye’de çocuk işçiliğine dikkat çekmek isteyen Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Alt Komisyonu Üyeleri, şehrin birçok yerine uyarı afişleri astı. Çocuk işçiliğine karşı mücadelede işveren ve ailelerin bilgilendirilmesi, çocuk İşçiliğiyle mücadele konusunda toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, işveren ziyaretlerinde bulunulurken, okul ve cami panolarına asılan bilgilendirme ve uyarı afişleri üzerinde ise “Geleceğimiz için çocuk işçiliğine hayır” ve “Çocuk çalıştırmak yasaktır” yazıları bulunuyor. Osmaniye Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Alt Komisyonu üyeleri, İŞKUR personeli Ökkeş Yücel’in koordinesinde cami ve okulların panolarına asılan afişler ile işveren ziyaretlerine, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Osmaniye Belediyesi ve Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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