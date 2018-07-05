Çocuk istismarına dikkat çekmek için yürüdüler

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Osmaniye Şubesi öncülüğünde, çocuk istismarına dikkat çekmek amaçlı yürüyüş düzenlendi. Atatürk Caddesi üzeri Yeni Hayat Hastanesi önünden toplanan kalabalık, Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Park 328 Alışveriş Merkezi önüne kadar yürüdüler. “Çocuk susar sen susma, çocuk istismarına sessiz kalma” yazılı pankartı taşıyan ve sık sık ‘Vur vur inlesin, katiller dinlesin’ ve ‘Katillere idam istiyoruz’ şeklinde slogan atan kalabalığa çevredeki vatandaşlarda alkışlarıyla destek oldular.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ DIŞINDA CİDDİ ADIM ATILMIYOR

Yürüyüş sonrasında basın açıklaması yapan Osmaniye İHH Derneği Başkanı Nadir Sarıcan, ülkede son günlerde çocuklarla ilgili kayıp, istismar ve katledilme haberlerinin geldiğini ve tüm ülkeyi büyük kaygıların eşiğine getirdiğini belirterek, “Önce Ankara Polatlı’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül ve akabinde Ağrı’da, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’den vahşet kokan acı haberler aldık. Kayıp çocuk vakaları artıyor, çocuk istismarı çoğalıyor ve çocuk cinayetleri sıradanlaşıyor; sosyal medya tepkisinin dışında ciddi adım atılmıyor. Bu olaylar bize bir gerçeği bir daha düşünmeye davet ediyor, geleceğimiz için acil tedbirler almamız, suçlulara hak ettiği cezayı derhal vermemiz, önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlememiz gerekiyor.” dedi.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINMALI

Bu menfur olaylar ile yeniden çocukların korunması için acil yasal düzenlemeler yapılması üzerine birçok tartışma yapıldığına dikkat çeken Sarıcan, “İlk olarak adi ve vahşi katillere hak ettikleri ceza verilmeli. Sonrasında mesele sadece ceza boyutuyla bırakılmadan bu tür vahşetleri ortaya çıkaran etmenler hassas bir şekilde analiz edilmeli, caydırıcı cezaların yanında önleyici tedbirler alınmalı, çocukları koruma konusunda bütünlük arz eden bir tarzda eğitim, hukuk ve sosyal boyutlarıyla konu bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır.” diye konuştu.

SAPIKLARIN CEZASI HADIM DEĞİL İDAM OLMALI

Tüm ailelerden ve yetkililerden beklentilerini açıklayan Nadir Sarıcan şöyle devam etti: “Ailelerimiz ve eğitimcilerimiz çocuklarını şefkat ve merhametle bilinçli yetiştirilmeli, Tablet, Telefon ve Televizyonun soğuk tuşlarına terk etmemelidir. Aileler çocuklarına cinsel eğitimi kendileri vermeli sosyal medyaya bırakmamalıdır. Televizyon ve Sosyal medyada cinsel içerikli ve sapkınlığı özendiren yayınlar kısıtlanmalı, Gençlerimize güzel rol modeller gösterilmelidir. Fuhuş içerikli yayınlar yapan siteler kısıtlanmalı, Kullanmak isteyenler emniyet tarafından bilinmelidir. Sapkınlığın adresi haline gelmiş aile Mefhumunu yok etmeyi amaçlayan dernekler derhal kapatılmalıdır. Cinayet, kim tarafından ve kime karşı işlenirse affedilmemeli ve en ağır cezalar verilmelidir.Sapıkların cezası hadım değil idam olmalıdır. Çünkü kısasta Hayat vardır. Minicik yavruları cennet gönderen sapkınları idam ederek cehenneme göndermek arzumuzdur. Derdimiz çocuklarımızdır. Çocuğu olan her anne baba gibi bizde diyoruz ki çocuklar ölmesin, yaşasın. Caniler, Sapkınlar, Teröristler, Hainler Hapishanelerde beslenmesin, gereği yapılsın. Bu vesileyle Vahşetlerin bittiği huzurlu bir dünya diliyoruz. Çocuklarımızın Ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.”

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE