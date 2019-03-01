Çocuk koruma il koordinasyon kurulu toplandı

Osmaniye’de Çocuk Koruma Kanunu 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Metin Esen başkanlığında gerçekleştirildi. Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen, İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, İl Müdürü Hamit Coşkun ile diğer kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantının, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre verilen, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik koordinasyonun sağlanması amacıyla yapıldığı belirtildi. Ayrıca toplantıda, İldeki suça sürüklenen, sokakta çalıştırılan ve dilendirilen, madde bağımlısı çocukların topluma kazandırılması konuları ile Suriye’den gelen mülteci çocukların tespiti, barınma, yaşam, eğitim ve sağlık koşullarının değerlendirilmesi konuları da ele alındı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE