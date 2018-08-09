Çocuk Şenlikleri Kapsamında Reşat Gürel Satranç Turnuvası Yapıldı

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen Reşat Gürel Satranç Turnuvası Zorkun Camii bahçesinde yapıldı.

Reşat Gürel Satranç Turnuvası ilkokul ve ortaokul kategorisinde 71 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Turnuva Türkiye Satranç Federasyonu Osmaniye İl Hakemleri tarafından yönetildi. Turnuvaya katılan sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Gün boyu devam eden yarışma sonunda İlkokullar da Eslem Kök birinci, Ömer Güneş ikinci, Yusuf Yiğit Çelik üçüncü, Ortaokullar kategorisinde ise Mehmet Emin Kaynar birinci, İsmail Eren Bolat ikinci ve Onur Bozkan üçüncü oldular.

Dereceye giren sporculara ödül olarak kırtasiye çekleri ve bir günlük Masal Park sınırsız eğlence kartı verildi.

Satranç turnuvasına katılan tüm çocuklara Osmaniye Belediyesi tarafından tişört hediye edildi.