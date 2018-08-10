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Çocuk Şenlikleri Kapsamında Samet Aybaba Futbol Turnuvası Başladı158 defa okundu

kategorisinde,10 Ağu 2018 - 17:41 tarihinde yayınlandı
Çocuk Şenlikleri Kapsamında Samet Aybaba Futbol Turnuvası Başladı

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen Samet Aybaba Futbol Turnuvası Zorkun yaylası şenlik tepesinde başladı.

Çocuk şenlikleri kapsamında düzenlenen turnuvaya 5 takım katıldı.

Oynadıkları futbol ile göz dolduran sporcular şampiyon olabilmek için bütün hünerlerini sergiliyorlar.

10 Ağustos Cuma günü saat 18.00’da final müsabakası oynanacak turnuvada dereceye giren takımlara Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilecek.

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlenen Samet Aybaba Futbol Turnuvası’na katılan sporcular;  “Şampiyon olmak için turnuvaya katıldık ve iyi hazırlandık. Tüm maçlarda dostluk kazanacak. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliğini düzenleyen ve bizlerin katılmamızı sağlayan Osmaniye Belediyesine teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandılar.

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