Çocuk Zeka Oyunları Atölyesi Kayıtları Başladı

Belediye tarafından 6-14 Yaş arası çocuklarımıza yönelik Zeka Oyunları Atölyesine kayıtların başladığı bildirildi.

Kabasakal Parkı Engelli Koordinasyon Merkezi yanındaki binamızda Psikologumuz gözetiminde ücretsiz olarak başlatılacak olan Zeka Oyunları Atölyemize başvuruların başladığını söyleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, şunları kaydetti;

” Çocuklarımıza yaz tatilinde sadece beden sporu değil beyin sporu yapmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız çok yüksek potansiyelle doğuyor, etkin kullanmadıkları her bir potansiyel zamanla köreliyor. Belediye olarak Çabuk öğrenmede geleceğin metodu “Akıl ve Zeka Oyunları olduğunun bilinci ile Çocuk Zeka oyunları Atölyesini açıyoruz. Atölyemizde Çocuklarımızın Problem Çözme Becerisini Geliştirme, Yaratıcılığı Geliştirme, Hızlı düşünme ve Karar verebilme Becerisini Geliştirme, Dikkat Becerisini Geliştirme ve Mantık Yürütme Becerisini Geliştirmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü Atölyemizi açacağız. Tamamen ücretsiz olacak olan Atölyemize başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Eski Belediye Binası Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat edebilirler” dedi.