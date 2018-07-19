Çocuklar Sanatla İç İçe Büyüyor

Başarılı, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak için yaz tatilinde çocuklara ücretsiz kültür sanat eğitimi veren Sarıyer Belediyesi Yazın Sanat Kursları 820 çocuğa ulaştı.

Sanat eğitimi alan ve sanat faaliyetleriyle uğraşan çocukların gelecekte daha başarılı olduğu biliniyor. Eğitime ve sanata büyük önem veren Sarıyer Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sarıyerli çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirmesi için ‘Yazın Sanat Kursları’ düzenliyor. Halk dansları, bağlama, piyano, drama, gitar, resim ve bale olmak üzere 7 branşta ücretsiz olarak ders verilen kurslarda bu yıl toplam 820 çocuk eğitim görüyor. Kurslardan aldıkları eğitimle hem eğlenip hem öğrenen çocuklar, aynı zamanda tatillerini değerlendiriyor. Aldıkları dersler öğrencilerin eğitim hayatına da katkı sağlıyor.

YETENEKLİ ÇOCUKLAR KEŞFEDİLİYOR

Kültür sanat, kişisel gelişim ve eğitimin bir arada olduğu Sarıyer Belediyesi Yazın Sanat Kursları’nda eğitim gören çocuklar kendini ifade etmeyi öğreniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde birçok alanda çocuklara yönelik eğlenceli faaliyetler içeren kurslar yetenekli çocukların keşfedilmesi için de önemli bir basamak işlevi görüyor. Ülkede sanatın yaşamasını istediklerini belirten Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “ Biz çocuklarımızın apartmanlara sıkışmasını değil, sanatla iç içe olmasını istiyoruz. Bu nedenle her yıl onlarca çocuğumuza Yazın Sanat Kurslarımızda eğitim veriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın, okulda gördüğü derslerin yanında mutlaka kültür ve sanatla da iç içe olarak yetişmeli. Çocukların yatkın oldukları sanat dallarında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayarak daha yaratıcı, başarılı ve üretken bireyler olmalarına katkıda bulunuyoruz” dedi.