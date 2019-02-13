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Çocuklara, etkili iletişim ve mahremiyet eğitimi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Çocuklara, etkili iletişim ve mahremiyet eğitimi107 defa okundu

kategorisinde,13 Şub 2019 - 16:04 tarihinde yayınlandı
Çocuklara, etkili iletişim ve mahremiyet eğitimi

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi kapsamında olan ve sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanan çocuklara yönelik “Etkili İletişim ve Mahremiyet Eğitimi” düzenlendi. Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonunda, Vali Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun ve İl Müdürü Hamit Coşkun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara etkili İletişimin önemi ve mahremiyet kavramı anlatıldı. Etkinlik sonrasında çocuklara, kurum tarafından temin edilen hediyeler, Vali eşi Sevilay Coşkun ve İl Müdürü Hamit Coşkun tarafından takdim edildi.

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