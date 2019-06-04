Osmaniye’de, Ramazan Bayramın’da trafik ekipleri aileleriyle seyahat eden çocuklara ‘Sürücü Seyahat Karnesi” dağıttı. Vali Ömer Faruk Coşkun, beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile birlikte otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi civarındaki trafik uygulama noktasını ziyaret ederek denetlemelerde bulundu. Trafik ekipleri tarafından yürütülen uygulama çerçevesinde yol güzergahında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlar ve çocukları ile bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, çocuklara Sürücü Seyahat Karnesi dağıttı. Çocuklara uygulama hakkında bilgi veren Vali Coşkun, “İçişleri Bakanlığımızın başlattığı bu uygulama ile çocuklarımıza Sürücü Seyahat Karnesi dağıtıyoruz. Bu uygulama Ramazan Bayramı boyunca trafik ekiplerimiz tarafından sürdürülecek. Çocuklarımız, anne ve babalarının sürüşlerini bu karnelere değerlendirecekler ve bunları sosyal medyadan paylaşabilecekler. En çok beğeni alan ilk 100 karne sahibi çocuk bisiklet ile ödüllendirilecek.”diye konuştu.

Seyahat eden vatandaşlara hayırlı yolculuklar ve iyi bayramlar dileklerini de ileten Vali Ömer Faruk Coşkun, sürücüleri seyahatlerinde, trafik kurallarına azami derecede riayet etmeleri ve daha dikkatli, daha duyarlı olmaları konusunda uyararak, “Bayram sevincimizi gölgeleyecek, bu sevincimizi acıya dönüştürecek tutum ve davranışlardan lütfen özellikle kaçınalım. Seyahat eden tüm vatandaşlarımıza kazasız belasız, hayırlı yolculuklar diliyorum.”dedi.

Share This:

































