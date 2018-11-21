Çocuklardan, Valiye “Dünya çocuk hakları günü” ziyareti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle kendisini ziyaret eden çocukları makamında kabul etti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hamit Coşkun eşliğinde gerçekleştiren ziyarette, küçük öğrenciler Vali Coşkun’a çiçek verdi. Müdür Coşkun, 20 Kasım tarihinin 1989’dan bu yana, çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlandığını kaydetti. Minik öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Coşkun, çocukların Dünya Çocuk Haklarını Günü’nü kutlayarak; tüm çocuklara sağlıklı, mutlu, başarılı bir hayat diledi. Çocuklar, Vali Coşkun’u ziyaretlerinin ardından, ellerinde çocuk haklarının yazılı olduğu pankartlarla Valilik birimlerini ziyaret ederek, personele çiçek verdiler.

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