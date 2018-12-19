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Çocukların kamp gezisi83 defa okundu

kategorisinde,19 Ara 2018 - 15:59 tarihinde yayınlandı
Çocukların kamp gezisi

Osmaniye’de, Sosyal Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan ailelerin çocuklarına yönelik Aslantaş Gençlik Kampına gezi programı düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün “Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi” kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Türk ve Suriyeli 100 çocuk katıldı. İl Müdürlüğü çalışanları nezaretinde ki etkinlik, sabah sporu ile başladı. Daha sonra ip atlama, futbol ve çuval yarışı gibi oyunlarda devam eden faaliyetlerde, çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun tarafından, eğitimlerine destek olması amacıyla öğrencilere soru bankası kitapları dağıtıldı. Gezi programı, eğlenceli vakit geçiren çocuklarla İl Müdürü Hamit Coşkun ve personellerin birlikte hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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