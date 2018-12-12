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Çocukların sinema heyecanı58 defa okundu

kategorisinde,12 Ara 2018 - 15:19 tarihinde yayınlandı
Çocukların sinema heyecanı

Osmaniye’de 75 çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu “Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar” projesi kapsamında Park 328 AVM’de sinema keyfi yaşadı. Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen sinema etkinliğine ilk kez sinemaya gidecek olan Osmaniye merkez köylerimizde ki okullardan öğrenciler katıldı. Çona Nurdağ İlköğretim Okulu, Çardak İlköğretim okulu ve Dereli Köyü İl Genel Meclisi Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 75 çocuk, birlikte sinema izlemenin keyfini yaşadılar. İlk kez sinemaya giden çocuklar, kendilerine bu imkânı sağlayan Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve Çocuk Hakları Komitesine teşekkür ettiler. “Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası” filminin izlenmesinin arından etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

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