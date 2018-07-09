Çona Kanyonuna Doğa Gezisi

Osmaniye’de bir gurup doğa sporcusu tarafından, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Çona Kanyonuna gezi düzenledi. İl merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki doğanın bu eşsiz güzelliğini görmek isteyen sporcular, 4 kilometrelik zorlu parkur sonunda 12 metrelik şelalenin üstünden zipline ila kayarak geçip, hemen altındaki 6 metrelik şelaleden ise atlayarak adrenalini yüksek bir etkinliğe imza attılar. Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) Başkanı Avukat Muhammet Doğan, geziye 15 kişilik profesyonel dağcılık eğitimi bulunan kişilerin katıldığını, zorlu parkurların ferrata hattı döşenerek geçildiğini ve bu sayede bir çok doğal güzellikleri görme fırsatı elde ettiklerini söyledi. Orta, zor ve kolaylık derecesine göre ilerleyen günlerde farklı gezilerin olacağını kaydeden Başkan Doğa, “Doğayla iç içe olmak bizim için bir tutkudur, vazgeçilmezdir, sevdadır. Bu güzellikleri görmek isteyen tüm doğaseverleri etkinliklerimize bekliyoruz.” diye konuştu. Kulüp olarak ilin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaç edindiklerini ve bunun içinde ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Doğan, ilgili kurum ve özel teşebbüslerin de buna katkı sağlamaları gerektiğini vurguladı. GEZİT DAĞINDA KEŞİF Başkan Doğan, ayrıca Savrun Çayı ile Göller Yaylasının kesiştiği noktadaki platoda bulunan Gezit Dağına, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim görevlileri ile birlikte bitki örtüsü ve kelebek türü tespiti için bölgeye keşif gezisi yaptıklarını belirtti. Doğan, ayrıca rota belirleme çalışması da yaptıklarını ve yine bu bölgeye kısa süre içerisinde bir gezi planlarının olduğunu sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE