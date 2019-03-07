Coşkun: Anadolu irfanında kadın müstesna bir yere sahiptir

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Anadolu irfanında kadın müstesna bir yere sahip olduğunu belirtip, tüm bireylerin toplumda etkin bir rol alması, toplumla uyum içinde yaşayabilmesi, haklarını bilmesi ve kullanabilmesi ile yakından ilişkili olduğunu söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yapan Müdür Coşkun, insanın; ırkı, rengi, yaşı ve cinsiyeti fark etmeksizin onur ve sorumluluk taşıyan yeryüzünün değerli bir varlığı olduğunu vurgulayarak, “Elbette cinsiyet kavramı gereği doğuştan taşıdığımız farklı kodlar ve toplumsal hayat içinde üstlendiğimiz farklı roller vardır. Ancak farklılıklarımız birer üstünlük vesilesi olmamalı, eşitsizlik, ayrımcılık ve adaletsizliğe yol açmamalıdır. İnsan cinsinin iki farklı cinsiyeti olan kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan iki önemli öge olduğunun bilinci taşınmalıdır. Anadolu irfanında kadın müstesna bir yere sahiptir ve tüm bireylerin toplumda etkin bir rol alması, toplumla uyum içinde yaşayabilmesi, haklarını bilmesi ve kullanabilmesi ile yakından ilişkilidir. Zerafeti temsil eden kadın toplumumuzun bugününde ve geleceğinde en büyük rolü üstlenmektedir. Bu bağlamda kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak büyük önem arz etmektedir.” dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak kadını hak ve sorumluluk ilişkisi bağlamında değerlendirmeden önce; her şeyden evvel varoluşsal değeri çerçevesinde anlamanın gerekliliğinin bilincini taşımakta olduklarını kaydeden Coşkun, şöyle devam etti: “Yalnızca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle değil toplumun tüm farklı alanlarında kadına değer veren ve nezaket gösteren hizmet anlayışımız ile bu anlamlı günün farkındalığını oluşturmak amacıyla gayret etmekte ve ilimizde çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde İlimizde uygulamakta olduğumuz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü farkındalık çalışmalarını yürütürken tüm sorumlu kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak evrensel bir problem olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele sorunu ile topyekün mücadele vermekteyiz. Bu anlamlı güne özel olarak ve bugün dışındaki tüm zamanlarda da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluş olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Ailenin korunması, Kadının güçlendirilmesi, varoluşsal değerinin farkındalığının arttırılması, sevgi, saygı, merhamet gibi tüm ahlaki meziyetlerin toplumumuzda vücut bulması maksadıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütmekteyiz. Kadına hak ettiği değeri ve toplumsal rolü, insan hakları kapsamında kazandırma mücadelesini vermeye devam ederek zerafetin temsili olan tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutluyor ve Güçlü Kadın Güçlü Aile Güçlü Toplum hedefimize ulaşabilmeyi temenni ediyorum.”

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