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Çukurova 12. Kitap Fuarı Ziyaretçi Rekoruyla Sona Erdi118 defa okundu

kategorisinde,14 Oca 2019 - 12:29 tarihinde yayınlandı
Çukurova 12. Kitap Fuarı Ziyaretçi Rekoruyla Sona Erdi

Kuruluşumuz TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile işbirliği, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen Çukurova 12. Kitap Fuarı, 13 Ocak 2019 Pazar akşamı saat 19.00’da ziyaretçi rekoruyla sona erdi. Fuarı, geçtiğimiz yıla oranla %7 artışla 363.575 kitapsever ziyaret etti.

Çukurova 12. Kitap Fuarı’nı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı da rekor kırarak75.264’e ulaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetişkin kitapseverlerin fuara ilgisi özellikle ikinci hafta sonunda yoğunlaştı.

Bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen Çukurova Kitap Fuarı, panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dokuz gün boyunca düzenlenen imza günleri ve kültür etkinliklerinde yüzlerce yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.

Fuarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı tüm ziyaretçilerimize, katılımcılarımıza ve yazarlarımıza teşekkür ediyor, önümüzdeki yıl Çukurova Kitap Fuarı’nda tekrar bir arada olmayı diliyoruz.

 

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