Cumhur İttifakı Belen’de IŞIK İŞÇİLERİ’ni ağırladı.

Ak Parti ve MHP İlçe Teşkilatları, Cumhur İttifakı Adayı İbrahim GÜL’ün de katılımıyla Belen Seyir Terası’nda Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ve Öğretmenleri ile bir araya gelerek istişarede bulundu.

Cumhur İttifakı’nın Belen Seyir Terası’nda organize ettiği istişare toplantısı renkli görüntülere sahne oldu. İlçe Başkanları Seyfullah GÜRBÜZ ve Enis GÖÇMEN’in Cumhur İttifakı adına düzenlediği yemek davetine Belen’de görev yapan öğretmenlerin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir ŞAHAN da katıldı. Müdür ŞAHAN’ın yaptığı açılış konuşmasında memnuniyetini dile getirirken, İttifak Adayı İbrahim GÜL ise “Eğitim” üzerine vurgu yaptı. Öğretmenlerin olumlu tepkisiyle karşılaştıklarını ifade eden GÜL: “İnşallah bu teveccühe layık olmaya çalışacağız.” dedi.

Cumhur İttifakı’nın gün içinde Belen’de yaptığı çalışmalar arasında Sarımazı Mahallesi esnafları ve Sarayburnu Camisi Kuran Kursu ziyareti de vardı. Cami İmamı Abdullah YAVUZATAR’ın daveti üzerine Kuran kursunu ziyaret eden İttifak Adayı GÜL; Öğrencilere çam sakızı çoban armağanı hediyeler dağıttı. Ziyaret sonrası Ak Parti İlçe Başkanı Enis GÖÇMEN’in yaptığı açıklamada “bu kurstaki öğrenciler bizim geleceğimizdir.” dedi.