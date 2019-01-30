Cumhur İttifakı’ndan Belen’de Esnaf Ziyaretleri

Geçtiğimiz günlerde Belen Atatürk Parkında yapılan mitingle seçimlere hızlı bir başlangıç yapan Cumhur İttifakı Seçim çalışmalarına esnaflarla devam etti. Bu çalışmalar kapsamında Cumhur İttifakı Adayı İbrahim GÜL ve ittifaka gönül veren vatandaşlar Belen’de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Belenli Esnaflar: “Beka için milli karar, cumhur için istikrar” dedi.

MHP Hatay Milletvekili Sn. Lütfü KAŞIKÇI, Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sn. İbrahim GÜLER, Belen Belediye Başkan Adayı Sn. İbrahim GÜL, İlçe Başkanları Enis GÖÇMEN, Seyfullah GÜRBÜZ ve ilçe teşkilatlarının katıldığı esnaf ziyaretlerine ilgi yoğundu. İttifak adayı GÜL’ün ziyaretlerinden oldukça memnun olduklarını dile getiren esnaflar; “Beka için milli karar, cumhur için istikrar” dedi. Esnaflara Birlik beraberlik vurgusu yapan İttifak adayı GÜL; “ Belen hepimizin. Beni bir kardeşiniz, bir abiniz olarak görün. El ele vererek sorunlarımızı hep birlikte çözeceğiz. Dediğiniz gibi bu bir beka meselesi. Sizlerin desteği ile tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Hem Belen’de hem de Büyükşehir’de cumhur ittifakına desteğinizi bekliyoruz.” dedi.

Cumhur İttifakının ziyaretleri arasında; Ak parti ve MHP İçe Teşkilatları, Belen Belediyesi, çarşı esnafları, Halilbey dolmuş kooperatifi vardı.