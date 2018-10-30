Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası

Osmaniye’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvası sona erdi. Türkiye Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Oktay Deniz, turnuvaya 8-9 yas, 10 yas, 12 yas ve 16 yas kategorilerinde erkek ve bayan olmak üzere toplam 76 sporcunun katıldığını, seyir zevki yüksek maçların oynandığı turnuvaya katılımın oldukça yüksek olmasının ve özellikle 8-9 yas kategorisinde 24 sporcunun katılmasının ilde tenis sporunun kaydettiği olumlu gelişmenin bir göstergesi olduğunu söyledi. Deniz, “Geleceğimiz olan çocuklara tenis sporunu sevdirmek için ve geleceğin tenisçilerinin yetişmesi adına çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Oktay Deniz, turnuvaya katılan bütün sporculara ve ailelerine, turnuvanın düzenlenmesindeki destek ve katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Logoglu ve her kademedeki il müdürlüğü personeline teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında yapılan ve iki gün süren turnuvada; 16 yaş erkeklerde İbrahim Enes Gunay, Can Demirdelen, 16 yaş bayanlarda Zişan Özdemir, Nisanur Pancar, 12 yaş erkeklerde Alp Nizamoglu, Alp Osman Aka, 12 yaş bayanlarda Irmak Baytekin, Azra Ulusoy, 10 yaş erkeklerde Mehmet Kerem Kamış, Kayra Tuhana Hamal, 10 yaş bayanlarda Ela Patoglu, Buşra Ulusoy ve 8-9 yaşta Ömer Acıkyoruk ile Kadir Kağan derece elde etti.

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