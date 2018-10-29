Cumhuriyet’in 95’inci yılı coşkuyla kutlandı

Osmaniye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’İncİ yıl dönümü törenlerle kutlandı. Vali Ömer Faruk Coşkun’un makamında kutlamaları kabul etmesinin ardından, program Devlet Bahçeli Meydanı’nda devam etti. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Belediye Başkanı Kadir Kara, törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Vali Coşkun, “Bugün, millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümüdür. 29 Ekim 1923’te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü coşkusunu, millet olarak hep birlikte paylaşıyoruz.” dedi. Milletlerin tarih sahnesinde savaşlar kazanıp, savaşlar kaybettiğini, ancak milletler için asıl belirleyici olanın savaşların kendisi değil, savaştan sonra ortaya koyduğu irade, zamanı anlayabilme ve değişebilme yeteneği olduğunu belirten Vali Coşkun, “Bu açıdan bakıldığında Cumhuriyet’in ilanı en az Kurtuluş Savaşımız kadar kıymetlidir. Türk Milleti’nin verdiği destansı mücadele, devletimizin bekası, milletimizin geleceği, huzur ve refahı açısından çok önemli bir kılavuzdur. Cumhuriyetimiz, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, yüreği vatan ve bayrak sevgisi ile dolu, Anadolu insanının en güzel eseridir. Milletimizin büyük emekleriyle ortaya çıkan bu eserin, yani Cumhuriyetimizin yaşatılması, hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Zira bu büyük emanette milyonlarca şehidimizin mukaddes kanı, aziz milletimizin aynı bayrak altında bağımsız ve birlikte yaşama azmi vardır.” diye konuştu. Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu. Jandarma eğitimli köpeğinin gösterisi ve Türk Bayrağını taşıyan ‘Drone’ ise ilgiyle izlendi. Kutlama programı tören geçişi ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE