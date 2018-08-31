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Daire Başkanı Ateş’ten Osmaniye’ye ziyaret209 defa okundu

kategorisinde,31 Ağu 2018 - 15:23 tarihinde yayınlandı
Daire Başkanı Ateş’ten Osmaniye’ye ziyaret

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bütçe ve Projeler Dairesi Başkanı Yavuz Ateş, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin çalışmalarını yerinde değerlendirmek amacıyla Osmaniye’ye ziyarette bulundu. Yavuz Ateş, Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezi, Cevdetiye Kampında bulunan Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi ve Merkez İlçede inşaatı tamamlanarak açılma aşamasında olan Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Daire Başkanı Yavuz Ateş’e İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hayri Sarı eşlik ederek birimlerin çalışmaları ve mevcut durumları hakkında bilgi verdiler. Müdür Öznavruz, nazik ziyaretlerinden dolayı Daire Başkanı Yavuz Ateş’e teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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