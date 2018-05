Dalgıçlar denizde, öğrenciler kumsalda temizlik yaptı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, “Akdeniz’i Temiz Tutalım – Clean Up The Med” kampanyası çerçevesinde İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Sualtı Teknolojisi Bölümünde okuyan dalgıçlar denizde, öğrenciler ise kumsalda temizlik çalışması yaptı. Akdeniz’e kıyısı bulunan 15 ülkede eş zamanlı başlatılan “Akdeniz’i temiz tutalım” kampanyasının Türkiye ayağı, Hatay’ın Dörtyol İlçesi Yeniköy Mahallesi Atatürk Çiftliği mevkiindeki sahilinde gerçekleştirildi. Yapılan dip temizliğinde denizden çıkarılan atıklar ise katılımcıları şaşkına çevirdi. Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKOR-DER) organizasyonunda yapılan etkinlik, Şehit Harun Taş İlkokulu ve Dörtyol Özel Öncü Bilginler Ortaokul öğrencilerinin katılımı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile

İSTE Denizcilik MYO Sualtı Teknolojisi öğrencilerinin katkıları ile gerçekleştirildi. YAKOR-DER Başkanı Mustafa Özer, 1995 yılından bugüne kadar yapılmış 24 Clean Up The MED etkinliklerine tüm katılımcı ülkelerden yaklaşık 500 bin gönüllü katıldığını, 750 bin ton atık toplandığını ve 100 bin kilometrelik sahilin temizlendiğini ifade etti. Yapılan çeşitli bilimsel çalışma ve araştırmalarda, Akdeniz’in kirliliğinin çok arttığı ve plastik atık seviyesinin kritik seviyeyi aştığı belirlendiğine dikkat çeken Özer, “Bu nedenle, Clean Up the MED etkinliği ile sadece atıkların toplanması değil aynı zamanda denizi kirleten çöplerin azaltılmasının önemine de vurgu yapmak üzere farkındalık arttırma ve halkın bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.” dedi. Etkinlik sonrası Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği logolu uçurtmaları öğrenciler ve katılımcılar tarafından kumsalda uçuruldu. Etkinlik yapılan ikramların ardından sonlandırıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/DÖRTYOL