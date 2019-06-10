Değirmendere Şelalesine Doğa Yürüyüşü

Osmaniye Dağcılık Kulübü (ODAK) tarafından, çevre haftası etkinlikleri kapsamında, Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesine bağlı Boynuyoğunlu Köyünde bulunan ‘Değirmendere Şelalesi’ne doğa yürüyüşü düzenlendi. Sorunsuz bir şekilde tamamlanan gezi faaliyetinde, 53 doğasever, köyde tek başına, bir tepede bulunan Kamalak ağacı etrafında daire yaparak çevre haftasına ithafen daima doğayı koruyacaklarına vurgu yaptılar. TDF Yönetim Kurulu Üyesi, ODAK Başkanı Av. Muhammet Doğan, “Bizler, ilimizde ve yakın çevre illerde bulunan doğal ve tarihi güzellikleri görmeye giden, bu doğal güzelliklerin tahrip edilmeden gelecek nesillere aktarılmasını kendisine hedef edinmiş bir derneğiz. Bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak, gelecek yıllarda tertemiz, nefes alınabilir bir doğa için hep birlikte duyarlı olmak zorundayız. Aksi halde geleceğe bırakabileceğimiz bir doğa olmayacak. Doğa sevgisini ve doğayı temiz bir şekilde koruma duygusunu çocuklarımıza aşılamak zorundayız. İnsanlığın kaderi doğanın kaderi ile aynıdır. Yok edersek, yok oluruz. Faaliyetimize katılan her bir doğasevere, gösterdikleri duyarlılık nedeni ile sonsuz teşekkür ediyoruz. Başka faaliyetlerde tekrar görüşmek üzere.” şeklinde konuştu. Katılımcılar, doğa gezisi faaliyeti süresince, yemyeşil harika manzara karşısında sık sık fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

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