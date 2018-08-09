Demir:Tercih Edilmeyen İmam Hatip Liseleri Acilen Anadolu Liselerine Dönüştürülmelidir.

Eğitim İş Sendikası Osmaniye Temsilciliği Seyit Demir, Tercih Edilmeyen İmam Hatip Liseleri Acilen Anadolu Liselerine Dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Demir yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Milli Eğitim Bakanlığı, LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı.Sonuçlar, gerek öğrenciler gerekse veliler açısından büyük bir şok etkisi yarattı. Birçok öğrenci evine en yakın okula yerleşemedi. 91 bin öğrencinin açıkta kaldığı belirtilse de açıkta kalmamak için 4. ve 5. tercihini yapanlarla beraber gerçekte 183 bin öğrenci açıkta kalmıştır.

Bu sistemle öğrencilerin istemedikleri okullara yerleştirileceği, birçok ailenin çocuklarını meslek ya da imam hatip lisesi ya da özel okullara göndermek zorunda kalacağı yönündeki kaygılarımız ne yazık ki haklı çıkmıştır. Bu değişikliğin uzun vadede eğitim sistemimizi tümden özelleştirme ve imam hatipleştirme projesinin bir adımı olduğunu da vurgulamıştık. Buna göre, MEB özel okullara kayıt yaptıran öğrenci sayınını ve açık liseye gitmek zorunda kalacak öğrenci sayısını da açıklamalıdır.

MEB’in yerleştirme sonuçlarına ilişkin verilerine göre, 91.687 aday açıkta kalırken, çoğu meslek lisesi ve imam hatip lisesi olmak üzere 342.392 kontenjan boş kalmıştır. Rakamlar, Anadolu liselerinin sayısının arttırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Geçmiş yıllarda talep olmamasına rağmen sadece siyasi iktidara yaranmak adına gereksiz yere açılan imam hatip okullarının bir an önce Anadolu liselerine dönüştürülmesi gerekmektedir. İmam hatip okullarının tercih edilmemesi, bu tür okulların akademik gelecek düşünen çocuklarımız için yol gösterici olmayacağının halkımız tarafından doğru anlaşıldığının işaretidir.

MEB, boş kalan 107.353 imam hatip lisesi kontenjanını bu okullarda okumak istemeyen öğrencilerimizi zorla bu okullara göndererek dolduramaz. Yerleştirmeler yapılmadan önce bu okulların en çok tercih edilen Anadolu liselerine dönüştürülmesi gerekmektedir.

Eğitim-İş olarak tekrar vurguluyoruz:

Sınav merkezli bir eğitim sistemi, özellikle de yaşları küçük çocuklarımız için doğru değildir. Sınavların, ortaokul çağındaki çocuklar için yaşamın en önemli meselesi haline getirilmesi, pedagojik olarak yanlıştır. Üstelik o yaştaki çocukların başarılarını ölçme ve değerlendirmeye dair sınav yapmaktan başka metotlar da vardır.

Merkezine sınavı değil; insanı, çocukları koyan bir eğitim sistemi şarttır. Odağında insan, rotasında bilim olmayan hiçbir metot, bu ülkenin çocuklarına layık görülmemelidir.

Eğitim-İş olarak MEB’e sesleniyoruz:

LGS’yi getirirken hiçbir eğitim sendikasından görüş sormamış ve hatta itirazlara karşı LGS’yi amansızca savunmuştunuz. Akla, bilime ve gerçekliğe kulağınızı kapattığınız bu süreçte milyonlarca veli ve öğrenci perişan oldu.

Bu yanlış tutumunuzdan dönmenizin yolu, bu ülkenin eğitim sisteminin iyileşmesi için mücadele eden sendikaların ve uzmanların görüşlerini önemsemekten geçmektedir. LGS gibi adil olmayan sınav sistemi yerine, fırsat ve imkan eşitliğine dayalı sınavsız bir geçiş öngören modele derhal geçilmelidir.

Eğitim-İş, LGS yerleştirme işlemlerinde haksızlığa uğrayan, dört yıllık maddi ve manevi emekleri yok sayılan çocuklarımızın da velilerimizin de her anlamda yanlarında olacaktır.”

