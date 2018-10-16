DenizBank Bahçe Ziraat Odası ile birlikte Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı

Tarıma desteği milli mesele olarak gören ve yüzde 43 ile özel bankalar arasında en fazla pazar payına sahip olan DenizBank, üreticileri her alanda gönülden desteklemeye devam ediyor. Banka, Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle Bahçe Ziraat Odası işbirliğinde özel bir organizasyon düzenleyerek kadın üreticilerle bir araya geldi.

Tarım sektörüne en fazla kredi kullandıran özel banka olan DenizBank, sektörün paydaşları ile beraber hareket ederek tarıma destek vermeye devam ediyor. Banka, Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında Bahçe Ziraat Odası işbirliğinde düzenlediği toplantıda kadın üreticilerle buluştu.

15 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen toplantıya Osmaniye Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Protokolde yer alan Kurum amirleri ve kurum müdürleri ile DenizBank Çukurova Bölge Tarım Bankacılığı Satış Müdürü Yusuf Alan, Denizbank Osmaniye Şube Müdürü Uğur Yuvayapan Denizbank Osmaniye Şube Tarım Bankacılığı portföy yöneticileri ve üreticiler katıldılar.

DenizBank ev sahipliğindeki buluşmada, bankanın tarım sektörüne verdiği destekler ve Üretici Kart’ın avantajları ayrıntılarıyla ele alındı. Bahçe Ziraat Odası ise yayla sebzeciliği, yeli yerinde safran üretimi ve iyi tarım uygulamalarını katılımcılarla paylaştı. Toplantıda ayrıca, tarımsal çalışmalarıyla fark yaratan kadın çiftçilere plaket verildi.

“Tarıma desteğimiz artarak sürecek”

DenizBank Osmaniye Şube Müdürü Uğur Yuvayapan toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bankamız ilk günden bu yana, finansal faaliyetlerini, toplumsal kalkınma temelli bir iş modeli çerçevesinde yürütüyor. Tarım ise bu anlamda üzerine titrediğimiz alanların başında geliyor. DenizBank olarak Türk tarımının verimliliğini artırması, sektörün gelişmesi ve güçlenmesi için çalışmalarımıza ülkemizin 81 ilinde var gücümüzle devam ediyoruz. Ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi yönünde uzun yıllardır büyük önem atfettiğimiz, yaptığımız yatırımlarla liderlik bayrağını büyük gururla taşıdığımız tarım sektöründe, kadın çiftçilerimizin yeri çok önemli. Sayılar da bizi teyit ediyor; yapılan araştırmalar, tarımda çalışan 4 milyon 983 bin kişinin yüzde 43’ünü kadınların oluşturduğunu, tarımda 2 milyon 120 bin kadının üretimde yer aldığını ortaya koyuyor. Kadın çiftçilerimizin bu özel gününü tekrar kutluyorum’’.

Türkiye’de bir ilk olan “Üretici Kart” hakkında…

Çiftçiler Üretici Kartları ile mazot, gübre, yem, tohum, tarım ilacı, tarım makinaları, yedek parça ve diğer tarımsal ihtiyaçları için ülke genelinde 15 bine yakın üye işyerinden avantajlı alışveriş yapabilirler. Bununla beraber şube ve tüm ATM’lerden nakit çekebilir veya 3 yıla varan vadelerde taksitli kredi kullanabilirler.

Geri ödemeler DenizBank’ın tüm tarım kredilerinde olduğu gibi ürünün hasat tarihinde yapılabilir.

DenizBank şubelerinden, anlaşmalı üye işyerlerindeki POS makinalarından ve ATM’lerden Üretici Kart başvurusu yapılabiliyor. Ayrıca cep telefonuna URETICI yazıp T.C. kimlik numarası ve bulunulan ilin plaka kodunu aralarında birer boşluk bırakıp 3280’e SMS göndererek de Üretici Kart başvurusu yapılabiliyor.

Turkcell faturaları için Üretici Kart’a otomatik ödeme talimatı vererek yıllık 600 TL’ye kadar olan cep telefonu faturaları faiz ödemeden hasada ertelenebilir.

Her ay düzenli ödenmesi gereken Bağ-Kur primleri ve tarımsal faturalar için otomatik ödeme talimatı vererek ödemeler hasada ertelenebilir.

Üretici Kart Ödemeleri tüm DenizBank Şubeleri ile PTT merkez ve şubelerinden yapabilir.

Tarımsal elektrik ve su faturaları Üretici Kart üzerinden otomatik ödemeye alınabilir uygun faiz oranı ile hasatta ödenebilir.

DenizBank Hakkında

DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak 1938 yılında kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa’nın önde gelen finans gruplarından Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir. DenizBank, kısa süre içerisinde Türkiye’nin sayılı bankalarından biri haline gelmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 756 şubesi ile 14 bin çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın yanı sıra beş yerli ve üç uluslararası finansal iştirak, altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş Grubun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.