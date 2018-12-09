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Dereli Köyündeki Olayda Ölü Sayısı 2’ye Çıktı1301 defa okundu

kategorisinde,09 Ara 2018 - 20:25 tarihinde yayınlandı
Dereli Köyündeki Olayda Ölü Sayısı 2’ye Çıktı

Osmaniye’de akşam saatlerinde  cinnet getiren bir kişi silahla eşi ve bir çocuğunu öldürdü.
Alınan bilgiye göre olay, Dereli köyünde meydana geldi. İddiaya göre cinnet getiren Kemal E. (58), evinde tabancayla eşi Hürü E. ile 3 çocuğuna ateş etti.
Hürü E. ile oğlu Oğuzhan E. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 2 çocuğu hastaneye sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, cinnet getiren Kemal E’nin olay sonrası kaçtığı belirtildi.

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Haber Editörü : Tüm Yazıları
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