Dereli Köyündeki Olayda Ölü Sayısı 2’ye Çıktı

Osmaniye’de akşam saatlerinde cinnet getiren bir kişi silahla eşi ve bir çocuğunu öldürdü.

Alınan bilgiye göre olay, Dereli köyünde meydana geldi. İddiaya göre cinnet getiren Kemal E. (58), evinde tabancayla eşi Hürü E. ile 3 çocuğuna ateş etti.

Hürü E. ile oğlu Oğuzhan E. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 2 çocuğu hastaneye sevk edildi.

Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, cinnet getiren Kemal E’nin olay sonrası kaçtığı belirtildi.