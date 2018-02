Derneklere 11 konuda proje desteği sağlanacak

Osmaniye İl Dernekler Müdürü Adnan Gizlice, İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere 2018 yılı için 11 konuda proje desteği verileceğini duyurdu. Müdür Gizlice, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından, kapasitelerinin geliştirilmesi kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımın sağlanması gibi çeşitli amaçlarla dernek faaliyetlerinin desteklemekte olduğunu ve her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım edildiğini söyledi. Proje yardım başvurusuna; Dernekler Kanunun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonların başvuru yapabileceğini aktaran Gizlice, “İlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluşturamayan dernekler ile bu derneklerin şube ve temsilcilikleri yardım başvurusunda bulunamaz. Proje başvurusu ve uygulamasında şube ve temsilcilikler genel merkezlerinden bağımsız hareket edemezler. Başvuru sahibi en fazla bir projeyi gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunabilir. Her dernek PRODES’e giriş şifresi ile sadece bir proje girişi yapabilmektedir. Birden fazla başvurular dikkate alınmaz. Her dernek bir yıl içerisinde sadece bir kere proje yardımı alabilir. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından proje desteği almış olup, projesini tamamlayamamış derneklerin müracaatı kabul edilmeyecektir.” dedi.

Proje konularının, kamu yararına ilişkin olması, derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi, öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması şartlarını taşıması gerektiğini belirten Müdür Gizlice, 2018 yılı proje yardımları için desteklenecek konularla ilgili ise şöyle dedi: “Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler. İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler, Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği ve iletişiminin ve vatandaşlık bilincinin arttırılması ile ilgili projeler. Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler. Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler. Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler. Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler. Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler. Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler. Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler. Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik projeler.” Müdür Adnan Gizlice, proje başvurularının başladığını www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacağını ve ilan edilen konuların kapsamına girmeyen projelerin değerlendirmeye alınamayacağını sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE