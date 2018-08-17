Osmaniye Belediyesi tarafından geçtiğimiz Nisan ayında yapımına başlanan Devlet Bahçeli Alt Geçit ve Meydan Düzenleme projesinde sona gelindi. Çalışmaları hızlı bir şekilde yürütülen projede alt geçit ramazan bayramı öncesi trafiğe açılmıştı. Kurban bayramı öncesinde ise yan yollar trafiğe açılıyor. Yan yollarda başlanan asfalt serim çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Kadir Kara bayram öncesinde bütün iş ve işlemlerin bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması için tüm ekiplere talimat verdi.

BAŞKAN KARA, ‘BAYRAM ÖNCESİ ALT GEÇİT VE YAN YOLLAR TRAFİĞE AÇILIYOR’

Mübarek kurban bayramını bütün Osmaniyeli hemşerilerimiz, vatanımız ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Osmaniye’mizin bayrama hazırlanması konusunda belediye olarak tüm ekiplerimizle 24 saat esasına dayalı olarak görevimizin başındayız. En iyi hizmet kalitesiyle hemşerilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda belediyemizce yaklaşık 3 aydır devam ettirmiş olduğumuz alt geçit ve üst geçit çalışmalarında artık sona gelmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz ramazan bayramında alt geçidimizi trafiğe açmıştık. Şimdi de alt geçidin üst yollarının trafiğe açılması noktasındaki çalışmalarımızı başlattık. Asfalt döküm çalışmaları çifte petrollerin olduğu bölgeden başladı. Atatürk ilkokulunun oraya kadar asfalt kaplama çalışmaları yapacağız. Bu çalışmalarımız bayrama münhasır olarak Osmaniyeli hemşerilerimizin rahat bir şekilde seyrüsefer yapabilmeleri açısından hem alt geçidi kullanabilmeleri hem de yan yolları trafik olarak kullanabilmeleri açısından yaptığımız bir çalışmadır. Bu çalışmanın devamında peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları veya bazı bölgelerdeki kavşak düzenleme çalışmaları devam edecek. Bayramdan sonrada devam edecek. Bazı kavşaklarda Osmaniyemizin sembolü olan bir takım değerleri de oraya yerleştirerek o kavşaklarımızı da daha estetik hale getirmeye çalışacağız.

BAŞKAN KARA, ‘ŞEHİTLER ANITI YAPIM ÇALIŞMALARIMIZIN SONUNA GELDiK’

Şehitler Anıtı yapım çalışmalarının sonuna gelindiğini belirten Başkan Kadir Kara; “Devlet Bahçeli meydanında Şehitler diyarı osmaniye için yapmış olduğumuz şehitler anıtının iş ve işlemleri bitmek üzere. Bugün Osmaniyemizden yine bir şehidimizi toprağa verdik. Milletimizin, Osmaniyemizin başı sağ olsun. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki süreçte bütün bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Osmaniye’yi daha güzel daha yaşanabilir daha estetik ve yaşam konforunun daha yüksek olduğu bir şehir haline getirme noktasındaki çalışmalarımız devam edecektir. Tekrar bütün Osmaniyeli hemşerilerimizin kurban bayramını tebrik ediyor, selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.”dedi.