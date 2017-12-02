Dilek Güvenç gözyaşları arasında toprağa verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı 55 yaşındaki Dilek Güvenç, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk annesi Güvenç, yaklaşık bir ay önce kalp ameliyatı oldu. Önceki gün yeniden rahatsızlanması üzerine Adana’da özel bir hastanede tedavi altına alınan ve iç kanama geçirdiği anlaşılan Dilek Güvenç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak bugün sabaha karşı yaşamını kaybetti. Güvenç’in ani ölümü kentte büyük üzüntüyle karşılanırken, cenazesi cuma namazı sonrası kılınan namazın ardından Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, CHP İl Başkanı Nedim Ünlü, MHP İl Başkanı Melih Loş, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca, Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve çok sayıda isimde çelenk gönderdi.

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