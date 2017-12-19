Dilekçeyi Almamanın 6 Ay Hapis Cezası Var

Dilekçe, kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili makamlara yazılı olarak yaptığı başvurudur. Dilekçe anayasal bir hak olup kamu görevlisinin vatandaşın dilekçesini almama gibi bir hakkı yoktur. Kamu görevlisi vatandaşa hizmet için vardır ve vatandaşın anayasal hakkı olan dilekçe hakkının engellendiği takdirde bunun cezai yaptırımı vardır.

Nitekim Türk Ceza Kanununun ‘’Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi’’ başlıklı 121. maddesi şöyledir: ‘’Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul edilmemesi hâlinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.’’

Anayasamızda da düzenlenen dilekçe hakkı, kamusal bir haktır; çünkü bu hakkın kullanılmasıyla kişiler taleplerini resmi makamlara iletmek olanağını elde etmektedir. Söz konusu suç tanımıyla, dilekçe hakkının kullanılmasının güvence altına alınması amaçlanmıştır.

İhlali halinde Türk Ceza Kanunu gereğince cezai bir karşılığı bulunan dilekçe hakkı bir anayasal hak olmasına rağmen bazı kamu görevlileri tarafından keyfi olarak ihlal edilmektedir. Kamu görevlileri ya bilerek bu kanunu çiğniyor ve vatandaşın kendilerine vermiş olduğu dilekçeyi kabul etmiyor ya da bilmesi gereken mevzuatı bilmiyor.

Neticede, her iki durumda da dilekçeyi almayan kamu görevlileri suç işlemektedir. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaş dilekçeyi almayan, kabul etmeyen kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalıdır. Hatta sadece savcılığa suç duyurusunda bulunmakla yetinmeyip ayrıca dilekçeyi kabul etmeyen kamu görevlilerin çalıştığı kuruma da ilgililer hakkında disiplin cezası verilmesi için idari soruşturma açılması talepli başvurulmalıdır.

Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği (TÜHASAVDER) Başkanı Av. Ahmet SALGUT

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