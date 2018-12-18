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Din görevlilerine, Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtıldı49 defa okundu

kategorisinde,18 Ara 2018 - 16:55 tarihinde yayınlandı
Din görevlilerine, Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtıldı

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi’nin tanıtımına yönelik toplantılar sürüyor. Bu kapsamda, İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan imam hatiplere, Sağlıklı Hayat Merkezinde sunulan hizmetleri, yaptıkları sohbetlerde vatandaşlara tanıtmaları amacıyla Zafer Camiinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Alican Mansuroğlu tarafından merkezde verilen; psikososyal destek hizmetleri, ağız ve dış sağlığı hizmetleri, kanser erken teşhis tarama (Ketem), sigara bırakma, diyetisyen eşliğinde beslenme önerileri, sağlıklı zayıflama, fizyoterapist eşliğinde hareketli yaşam önerileri, üreme sağlığı, evlilik öncesi danışmanlık ve gebe sınıfı konularında açıklamalarda bulunuldu. Mansuroğlu, ilgi ve katılımlarından dolayı, müftülük personelleri ve İlde görev yapan imam hatiplerine teşekkür etti.

Haber:İbrahim Emül – Osmaniye

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