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Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü276 defa okundu

kategorisinde,21 Kas 2018 - 15:22 tarihinde yayınlandı
Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü

Osmaniye’de minibüsüyle seyir halindeyken rahatsızlanarak yol kenarına duran sürücü Sami Temurkan (43), kalp krizi sonucu direksiyon başından yaşamını yitirdi. Olay önceki gün akşam saatlerinde D400 Karayolu Çardak Köyü Yol Kavşağında meydana geldi. Yol kenarında park halinde ki 80 AR 043 plakalı araç içerisinde hareketsiz duran sürücüyü gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Servis ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan muayenede şahsın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Sürücü Temurkan’ın cenazesi, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından, yakınları tarafından alınarak, götürüldüğü belediye asri mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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