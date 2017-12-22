Doğa Dostu Enerji

Yeşil Dizel başlıklı bir önceki yazımda biyodizelin ülkemizde ve diğer ülkelerdeki üretim potansiyeli ve üretildiği kaynaklar hakkında bilgi vermeye çalışmıştım. Ayrıca ülkemizde 2000’li yılların başında hareketlenen biyodizel piyasasının günümüzde durağanlaştığı ve ülkemizin hâlihazırda ciddi bir tarımsal potansiyeli olmasına karşın biyodizel üretiminin 561217 ton olup beklenen düzeyin altında seyrettiğini ifade etmiştim. Bu yazımda ise biyodizelin dünyada bu kadar cazip olmasının arkasında yatan ve biyodizelin bu denli avantajlı kılan sebeplerden bir kaçını anlatmaya çalışacağım

Biyodizel çevre dostu bir yakıt olup kanserojenik madde ve kükürt içermez. Biyolojik olarak hızlı ve kolay bozunabilmesi sayesinde toksit etki yaratmamakta ve tarımsal bitkilerden elde edilmesi aşamasında fotosentez yaparak karbondioksit kullandığı için sera etkisini arttırıcı yönde etki göstermemesinden dolayı iklim değişikliğini minimum seviyeye indirmeye yardım eder. Sera gazı salınımın azaltılmasına ek olarak biyoyakıtların karbondioksit, karbonmonoksit, azot monoksit, hidrokarbon gibi tehlikeli atıkların kısa vadede havaya salınımını azalttığı gözlemlenmiştir. Çok basit bir şekilde ifade edilecek olursak, biyoyakıt hammaddesi olarak kullanılan bitkiler havadaki karbondioksiti emer ve biyoyakıtların yanması sonucu havaya ekstra karbon salınımında bulunmaz (Yapılan testler sonrasında kolzadan elde edilmiş biyodizelin, 21 gün içerisinde yüzde 99’unun ayrıştığı görülmektedir)

Biyodizel, dizel yakıt kullanan motorlarda herhangi bir teknik değişiklik yapılmadan veya küçük değişiklikler yapılarak kullanılabilir. Ayrıca biyodizel petrol kaynaklı dizel ile her oranda tam olarak karıştırılabilinmektedir. Bu özellik petrol kaynaklı dizelin kalitesini yükseltir.

Yerel imkanlarla üretilebilir ve kırsal alanlarda istihdam ve gelir olanaklarının gelişmesine katkı sağlar.

Biyodizelin oksijen içeriği fazla olduğu için alevlenme noktası dizelden daha yüksektir (>110 derece). Bu özellik biyodizelin kullanım, taşınım ve depolanmasında daha güvenli bir yakıt olmasını sağlar.

Biyodizelin yağcılık özelliği petrol kaynaklı dizel yakıtına göre daha çok iyi olduğu görülmektedir. Ayrıca, dizel yakıtına biyodizel eklenmesi ile aşınma iz çapının küçüldüğü tespit edilmiş olup motor karakteristik değerlerinde iyileşme sağlayarak motorun ömrünü uzatır.

Biyodizel motorin yakıtı yerine motorlu kara taşıtları ve deniz taşıtları gibi ulaştırma sektörünün yanı sıra, konut ve sanayi sektörlerinde yakıt olarak kullanılabilmektedir,

Biyodizelin, enerji bitkilerinin dışında atık bitkisel ve hayvansal yağlardan da üretilebildiğinden dolayı çevredeki atık miktarını azaltarak, atıktan enerji üretilen bir süreç olarak görülmesi bile tek başına ülkemizin biyodizel gibi alternatif yakıt teknolojilerinin geliştirilmesi, ülkemizin çeşitlendirilmiş enerji portfolyoları yaratarak enerji güvenliğini koruma altına alması gerekir.

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