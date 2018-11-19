Doğa Koleji Öğrencilerinden Yardım Kampanyası

Osmaniye Doğa Koleji T- Mba Öğrenci Meclisi “Bu Kış Beni Sen Giydir 3” Sosyal Sorumluluk Projesi İle Dar Gelirli Öğrenci Kardeşlerine Yardım Eli Uzatmak İçin Çalışmalara Başladı

t-MBA Öğrenci Meclisi bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecekleri “Bu Kış Beni Sen Giydir” sosyal sorumluluk projesi için yine çok heyecanlı! Eğitim hayatını güç şartlarda sürdüren çocuklar için önemli bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmeye hazırlanan Osmaniye Doğa Koleji t-MBA Öğrenci Meclisi, bu proje ile dar gelirli öğrenci kardeşlerine yardım eli uzatmak için çalışmalara başladı.

Osmaniye Doğa Koleji akademik başarıyla yetinmeyip öğrencilerinin yaşadığı ülkeye, topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesine de büyük önem veriyor. Bu amaçla öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını teşvik ediyor. Osmaniye Doğa Koleji Öğrenci Meclisleri önderliğinde ve tüm öğrencilerin katılımı ile “Bu Kış Beni Sen Giydir 3” projesini gerçekleştirmeye hazırlanan öğrenciler, onlarca dar gelirli öğrenci arkadaşına soğuk kış aylarında sıcak bir el uzatmak için çalışmalara başladı. Kasım ayı boyunca toplayacakları yeni kıyafetleri kendi tespitleri ile buldukları ihtiyaçlı devlet okulu öğrencilerine yine kendi elleri ile hediye etmek için büyük bir kampanya başlattılar