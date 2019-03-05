Doğa Koleji Türkiye Geneli 6. Öykü Yarışması İçin Başvurular Başladı

Ülkemizdeki 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini bilinçlendirmek, onlara toplumsal farkındalık kazandırmak, teknolojinin olumsuz yönlerini bertaraf edip olumlu yönlerini kavratmak üzere bu yıl altıncısı düzenlenen Doğa’ya Yaz Öykü Yarışması‘nda başvurular başladı.

Teknoloji, hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Teknolojinin insan yaşamına kattığı yararlar kadar zararlar da vardır. Önemli olan teknolojiyi hayatımıza fayda sağlayacak biçimde kullanabilmektir. Çağımızın sorunlarından biri olan ‘teknolojinin sosyal yaşamı köreltmesinin’ önüne geçilmesi de bu farkındalıkla mümkündür. Doğa Kolejiolarak gelenekselleştirdiğimiz Doğa’ya Yaz Türkiye Geneli Öykü Yarışması’nın altıncısında bu yılın yarışma konusunu “Teknolojinin Hayatımızdaki Önemi” olarak belirledik.

Bu konu çerçevesinde öğrencilerin yaratıcı yazma dil becerilerini geliştirmelerine fırsat tanıyacağız. Ödüllü yarışmamızın ön seçici kurulu Doğa Koleji Türkçe Bölümü öğretmenlerinden oluşacaktır. Ön seçici kurulun elemesinden geçerek finale kalan öyküler, ünlü yazarlardan oluşan asıl jürinin değerlendirmesinden geçecektir. Her sınıf düzeyinde ilk dörde kalan öykülerin sahipleri, ödüllerini düzenlenecek olan resmî törende elden teslim edilecektir.