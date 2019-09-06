DOĞAKA’dan turizm yatırımlarına 20 milyon liralık destek

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için 20 milyon lira kaynak ayrıldığı, proje başına asgari 300 bin TL, azami 2 milyon lira destek sağlanacağı bildirildi. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı açılış toplantısı, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda yapıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, DOĞAKA’nın Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde teknik ve mali destek programlarının yürütülmesi, araştırma ve analiz çalışmaların yapılması, yatırım destek hizmetinin verilmesi, fuar, kongre, konferans organizasyonlarının düzenlenmesi gibi geniş bir alanda faaliyetlerini yürütmekte olduğunu ifade etti. PROJE BAŞVURULARI 9 EYLÜL’DE ALINMAYA BAŞLIYOR

Konuşmasının devamında 2018-2020 yıllarını kapsayan dönemdeki programlar hakkında bilgi veren Vali Coşkun, “Öncelikli Sektörlerde İhracatın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nın amacı, Bölgenin ihracat yaptığı coğrafyayı genişletmek, ihracatçı firma sayısını, ihracat miktarını ve ihraç edilen ürün çeşidini artırmaktır. Gıda, tekstil, demir-çelik, filtre, ayakkabıcılık, mobilyacılık ve metal mutfak eşyası sektörleri bölgenin öncelikli sektörleridir. İkinci olarak Kültür Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nın amacı ise turizm gelirlerinin ve katma değerinin artırılmasıdır. Ulusal ve uluslararası ölçekte önemli kültür turizmi değerlerine sahip TR63 bölgesinde kültür turizmi odağında bölge turizm değerlerinin altyapısının geliştirilmesi, tanıtım, markalaşma gibi eksikliklerin giderilmesi ve işletmelerin fiziki, teknolojik ürün ve hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Üçüncü olarak Mesleki Eğitim Kapasitesinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nın amacı ise Bölgedeki işgücü piyasasının talep ettiği yeterliliklere sahip kişi sayısını artırmaktır. İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışarak mesleki yeterliliğe sahip istihdamın artırılması hedeflenmektedir. Her 3 sonuç odaklı programa yönelik çalışmalarına devam eden Ajansımız, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile Kültürel Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nın faaliyetlerini ve hedeflerini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Turizm Programı 26 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilmiş olup proje başvuruları 9 Eylül 2019 itibarıyla elektronik ortamda alınmaya başlanılacaktır. Başvurular 9 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecektir. Daha sonra yapılacak değerlendirme çalışmaları ile birlikte başarılı projelerin 2019 yılı Kasım ayı içerisinde açıklanması planlanmaktadır.” dedi. Vali Coşkun’un konuşmasının ardından DOĞAKA tarafından hazırlanan Turizm Tanıtım Filminin gösterimi yapıldı.

AMAÇ TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK

Toplantının son bölümünde, Program Yönetim Birim Başkanı Oğuz Alibekiroğlu, geçmiş yıllarda destek sağlanan destek programlarından söz ederek, 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı hakkında detaylı bir sunum yaptı. Alibekiroğlu, “2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın temel amacı TR63 Bölgesinde ki Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de turizmin çeşitlendirilmesi ve turizm sektörünün ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır. Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20 milyon TL olup, proje başına asgari 300 bin TL, azami 2 milyon TL destek sağlanacaktır. Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatif ve kar amacı gütmeyen birlikler başvuru yapabilecektir.” dedi. Toplantı, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile sona erdi.

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