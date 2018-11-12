Doğalgaz ve Bazı Altyapı Çalışmaları Nedeniyle Bozulan Gebeli Caddesi Asfaltlanıyor

Daha önce parke taşı ile kaplanan Gebeli caddesi, zamanla alt yapılardaki doğalgaz ve bazı imalatlar nedeniyle oluşan parkelerdeki bozulmalardan dolayı parke taşlar kaldırılarak asfalt işlemlerine başlandı.

Osmaniye Belediyesi, yol yapım çalışmaları kapsamında Osmaniyeli vatandaşların yoğun kullandığı şehrin ana arter yollarından bir tanesi olan Gebeli Caddesinde çalışmalar hızla sürüyor.

Alt yapısı tamamlanan Endüstri Meslek Lisesi ve Cumhuriyet Camii arasında kalan bölümde kazı işlemleri ve zemin sıkıştırma işlemlerinin ardından asfalt serim işlemleri başladı. Endüstri Meslek Lisesi yanı Gebeli caddesi girişinde yol daralmasına neden olan elektrik direkleri kaldırılarak caddenin genişletilmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gebeli Caddesinde yapılacak tüm çalışmaların sonunda toplamda 10 bin metrekare asfalt serim işlemi yapılmış olacak. Gebeli caddesi kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmete sunulmasının ardından şehrin diğer ana arter yollarında çalışmaların başlayacağı kaydedildi.

BAŞKAN KADİR KARA, ‘BU HİZMETLERİMİZ SADECE BU CADDEYLE SINIRLI KALMAYACAK’

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara çalışmalar ile ilgili; “Gebeli caddesini göreve geldiğimiz ilk yılda parke taşıyla döşemiştik. Aradan geçen süre içerisinde meydana gelen bozulmalar alt yapılardaki bazı imalatlar, özellikle doğalgaz gibi imalatlar bu yolun bozulmasına sebebiyet vermişti. Trafik akışı normal durumundan çıkmış ve sirkülasyon sağlanamaz vaziyete gelmişti. Halkın çok yoğun bir talebi vardı. Altyapı işlemlerinin tamamlanmış ve doğalgazın da buradan geçmiş olması sebebiyle yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ana arter yolumuza 10 bin metrekare asfaltlama yapıyoruz. Cumhuriyet ve Gebeli mahallelerimizde oturan vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu hizmetlerimiz sadece bu caddeyle sınırlı kalmayacak. Altyapı imalatları sebebiyle ve trafiğin çok uzun yıllar kullanılmış olmasından dolayı bozulan, trafik sirkülâsyonunun rahat sağlanamadığı ana arter yollarımızı da yeniden rahat ve kullanılacak şekilde Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Osmaniyeli ve Gebeli caddesini kullanan bütün hemşerilerimize asfalt yolumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

Gebeli caddesinde devam eden asfalt çalışmaları ile ilgili konuşan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nuri Danış; “Dolmuş ve taksici esnaflardan ve vatandaşlardan şikayet alıyorduk. Kadir başkanımızdan Allah razı olsun bizzat kendisi inceledi. Bu konunun üzerinde durdu. Tekrar genişletilerek yapılan caddemiz şuanda daha iyi oluyor. Sanat okulunun hemen yanında caddemizi daraltan elektrik direkleri vardı. Trafik sıkışıyordu. O direkler kaldırılarak genişletildi ve muazzam oldu. Sayın Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya mahallemize sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. ” İfadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Zeynep Bülbül ve Bilal Kundakçı; “Belediyemizin çalışmalarını takip ediyoruz. İmkânlar doğrultusunda elinden geleni yapıyor. Memnunuz. Gebeli caddesi gerçekten çok ihtiyaçtı. Bu caddeyi yoğun olarak kullanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığı için Sayın belediye başkanımızdan Allah razı olsun Sayın Kadir Kara’ya teşekkür ediyoruz.” Şeklinde konuştular.