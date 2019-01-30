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  Doğaya Atılan Lastikler Dostlarımıza Yuva Oldu139 defa okundu

kategorisinde,30 Oca 2019 - 14:40 tarihinde yayınlandı
  Doğaya Atılan Lastikler Dostlarımıza Yuva Oldu

Kış aylarında soğuğa maruz kalan kedilerin üşümemesi için harekete geçen Sarıyer Belediyesi, doğadan toplanan otomobil lastiklerini kedi evine dönüştürüyor. Minik dostlarımız için özenle hazırlanan evler, ilçedeki çeşitli noktalara yerleştirilecek.

Soğuk havalar bizler kadar sokaktaki dostlarımızı da etkiliyor. Olumsuz hava koşullarına bir de açlık eklenince hayatta kalmak onlar için daha zor hale geliyor. Kış aylarında sokak hayvanlarının beslenmesi adına çalışmalarını sürdüren Sarıyer Belediyesi şimdi de otomobillerin motor kısımları gibi tehlikeli bölgelerde ısınmaya çalışan canlarımız için doğaya atılan otomobil lastiklerini yaşam alanı haline getiriliyor. Hem geri dönüşüme katkıda bulunmak hem de sokaktaki canlarımıza yuva sağlamak adına yeniden tasarlanan lastikler, çeşitli renklere boyanarak, içlerine mama da konulabilen kedi evlerine dönüştürüldü. Üretimine devam edilen evler ilçenin belirli noktalarına yerleştirilecek.

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