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Doktor Mehmet Ali Aykan’ı Kaybettik496 defa okundu

kategorisinde,18 Kas 2018 - 22:19 tarihinde yayınlandı
Doktor Mehmet Ali Aykan’ı Kaybettik

İstanbul’daki seminerde kalp krizi geçirerek tedavi altına alınan ve yaşam savaşını kazanan Osmaniye’nin sevilen Doktorlarından Mehmet Ali Aykan, Osmaniye’ye döndükten sonra ikinci kez geçirdiği kalp krizinde malasef  yaşam savaşını kaybederek yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz günlerde evinde kalp krizi geçiren Doktor Mehmet Ali Aykan, Osmaniye Özel Yenihayat Hastanesi’ne kaldırılmış ve yaşam destek ünitesine bağlanmıştı. Yaklaşık 10 günden bu yana yaşam destek ünitesine bağlı yaşayan Doktor Mehmet Ali Aykan, malesef az önce hayata gözlerini yumdu.

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