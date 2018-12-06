Dondurmanın Başkentinde Salep Üretimi

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürdürülebilir doğal kaynaklar her geçen yıl daha fazla önem kazanmaktadır. Artan dünya nüfusu, çevre kirliliği, doğal kaynaklardan aşırı ve bilinçsiz faydalanma gibi faktörler nedeniyle tüm ekosistemler tehdit altındadır. Bunlardan bir tanesi de salep bitkisidir. Salep yeterli miktarda üretimi yapılmadığı için doğal olarak yetişen salepler doğadan toplama yolu ile iç ve dış piyasaya arz edilmektedir. Aşırı ve denetimsiz toplanması, yetişme muhitlerinin daralması, her türlü çevresel kirlilik etmenleri gibi sebeplerden etkilenmeleri nedeni ile salepten sürdürülebilir anlamda faydalanılması zorlaşmaktadır.

Orkidelerin toprak altı yumrularından elde edilen salep ürününün, gelecek nesillerce kullanımının sağlanması ve ekonomik değeri yüksek salep orkidelerinin yayılış alanlarının genişletilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile Dulkadiroğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından salep yetiştiriciliği projesi hazırlandı.

Salep’in pazarda büyük bir açığı olmasından dolayı, dondurma, gıda ve tatlı firmalarının Türkiye’den yeterince temin edemedikleri için yurtdışından ithal etmektedirler. Endemik bitkilerden olan salep’in yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve üretimini arttırarak ekonomiye katkı sağlamak amacı ileOsmanbey mahallesinde 15 kadın çiftçimizin katılımı ile 2dekarlık deneme alanı kuruldu.

Hatice EĞİL Dulkadiroğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açmış olduğu kursa katıldığını söyleyerek kurstan sonra tıbbi ve aromatik bitkilere bakış açısının değiştiğini söyledi.

Çiftçi Memduha Simsar ise: Bu yıl ilk defa salep işine başladık deneme amaçlı projemizde başarılı olursak daha büyük yapmak istiyoruz projeleri alanı da büyüterek bizlere yardımları ve desteklerinden dolayı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine Teşekkür ediyoruz dedi.

Kahramanmaraş’ın tanıtımına büyük katkı sağlayan Maraş dondurması, ülkemiz sınırlarını aşarak tüm dünya ülkelerine yayılmış, Kahramanmaraş’ın simgesi haline gelmiştir. İlimiz için büyük bir değer olan Maraş dondurmasının olmazsa olmazı, gıda sektörü için büyük öneme sahip salep bitkisinin yok olmaması ve üretiminin arttırılması amacıyla yapılan projede Ekim ayında hazırlanmış olan dikim yastıklarına dikilen yumrular iklim şartlarına göre yaklaşık bir ay içinde sürerek yeni bitkileri meydana getirecek olup, kış boyunca gelişen bitkiler nisan ayında hasat edilecektir. Böylece salep tarla şartlarında yetiştirilip yok olmasının önüne geçilecek, üretimi arttırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.