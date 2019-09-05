Dörtyol Belediye Meclisinde Stratejik Plan Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Dörtyol belediye Meclisi 2019 yılı 8. meclis birleşimini 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 15:00’da yeni meclis salonunda Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin başkanlığında gerçekleştirdi.

Açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu. Meclis üyeleri Celal Türker ve Hüseyin Can izinli sayıldı. Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin açılış konuşmasına yeni meclis salonunun hayırlı kararlara vesile olması temennisinde bulunarak başladı. Hava Keşif Taburundan Toki’ye devredilen alanda Dörtyol Belediyesi için yaklaşık 9 dönümlük bir alanın hizmet binası alanı olarak ayrıldığını hatırlatan Başkan Keskin ileride burada bir hizmet binası yapılırsa, çok daha uygun bir meclis salonunun da içerisinde olacağını belirttiği konuşmasına temmuz ve ağustos ayı içerisinde Dörtyol Belediyesinin yürüttüğü hizmetler ile devam etti.

Meclis gündemin üçüncü maddesinde, başkanlık makamı ve meclis üyelerince gündeme alınmasını istenilen konuları görüştü. İyi Parti Gurubu adına Av. Emre Arık yazılı bir önerge vererek atıl durumda bulunan Yeşilköy Belediye Hizmet Binasının kullanım haklarının Hatay Büyükşehir Belediyesine Fen İşleri Müdürlüğü olarak verilmesini talep etti.

MHP Gurup Sözcüsü Av. İsmail Başar idarenin böyle bir talebi olmadan meclisin karar almasının uygun olmayacağını belirtti. Hatay Büyükşehir Belediyesinin bu talebini Dörtyol Belediyesine yazılı olarak belirtmesi gerektiğinin altını çizdi ve oylama yapılmamasını istedi.

Dörtyol belediye Başkanı Fadıl Keskin’de talebin ancak Hatay Büyükşehir belediyesi tarafından yazılı olarak bildirilirse tekrar değerlendirileceğini, bu konuyu Büyükşehir belediye Başkanı Lütfü Savaş ile de görüşeceğini belirterek gündeme aldırmadı.

Belediye Başkanlık makamı tarafından daha önce satışı yapılan Migros Karşısı D Blok zemin katta bulunan dükkanın üzerinde icra olması nedeniyle devrinin yapılamadığı belirtildi ve oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Yine meclis gündeme alınacak konular arasında bir akaryakıt yerinin imar planlarına işlenmesi İmar komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde Kırşehir Köseli Belediyesine daha önce verilen 31 P 1818 Plakalı Otomobilin hibe edilmesi talebinin görüştü. Madde meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 5. ve son maddesinde ise Dörtyol Belediyesi 2020-2024 yıllarına ait 5 yıllık Stratejik Planının görüşülmesine geçti. Stratejik Plan Belediye Planlama Müdürü Yıldıray Yıldız tarafından okundu. 77 sayfa ve 31 maddeden oluşan stratejik plan üzerinde guruplar ayrı ayrı görüş belirtti ve madde meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Görüş ve temenniler bölümünde ise İyi parti Meclis Üyesi İlyas Uygur, Adalet ve Kalkınma Partisinde yapılan bir oylamayla Ak parti Meclis Üyesi Hüseyin Özen’in Belediye Başkan Yardımcılığına seçilmiş olduğunu öğrendiklerini belirtti ve Belediyenin içinde bulunduğu maddi kısıtlara rağmen böyle bir karar alınmış olmasının gerekçelerini sordu. Belediye Başkan yardımcısına ihtiyaç olup olmadığı hakkında bilgi istedi.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, cumhur ittifakı bileşenleri arasında böyle bir uygulamanın Türkiye gelenildeki belediyelerin büyük çoğunluğunda uygulandığını, alınan kararın bu doğrultuda gerçekleştiğini, Belediye Başkan yardımcısının maaşının da meclis tarafından belirleneceğini ifade etti.

Meclis 01 Ekim 2019 Salı günü saat 15;00’da toplanmak üzere birleşimini sonlandırdı.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol

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