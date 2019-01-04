Dörtyol Belediyesi Yeni Yılın İlk Toplantısını Yaptı

Dörtyol Belediye Meclisi 2019 yılı ilk meclis birleşimini 02 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 15;00’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy’un başkanlık ettiği meclis birleşimİ açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy yaptığı açılış konuşmasında yeni yılın ülkemize, ilimize ve ilçemize huzur ve mutluluk, dünyaya ise barış ve kardeşlik getirmesini temenni ederken, İlçemize hizmetlerin en iyi ve en doğru şekilde gelmesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yürüten Dörtyol Belediye Meclis üyeleri ile belediye çalışanlarının da yeni yılı aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde geçirmesini temenni etti.

Dörtyol Belediye Meclisi gündeminin üçüncü maddesi olarak Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri tarafından gündeme alınması istenilen konuları görüştü. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Güven Eker söz talep ederek cumartesi günü kurulan semt pazarının mahalle arasında sıkışıklığa yol açtığı, pazarcı esnafının araçlarının evlerin önünü işgal ederek taşıt trafiğinin aksamasına neden olduğunu, bununla ilgili olarak belediyenin kolluk kuvvetleri marifetiyle tedbirler almasının uygun olacağını belirtti.

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy konuya hassasiyetle yaklaşılacağını belirtti ve konuya duyarlılığından ötürü Güven Eker’e teşekkür etti. 09 Ocak 2019 Çarşamba günü Dörtyol’un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını büyük bir coşku ile kutlamak için yapılan hazırlıkları anlattı.

Meclis gündeminin 4. Maddesinde 2019 yılının ilk üç ayı için görev yapacak Denetim Komisyon Üyeliği Seçimini gizli oy açık tasnifle gerçekleştirdi. Beş kişilik komisyona MHP Gurubundan Hasan Arıkan, Mehmet Taş ve Mevlüt Saraçoğlu, Ak Parti Gurubundan ise Mehmet Seyhan ve Necmettin Türkan oy çokluğuyla seçildi.

Gündemin 5. Maddesinde Meclis toplantı ve tatil ayının belirlenmesi görüşüldü. Her ayın ilk mesai gününde saat 15:00’da meclisin toplanması oy birliğiyle karara bağlandı.

gündem maddesi olarak 2019Yılı Meclis ve Komisyon Üyeleri Huzur Hakkı ücretleri 2018 yılındaki ücretle aynı kalması şeklinde oy birliğiyle karara bağlandı. Gündem maddesinde 2019 Yılı için Zabıta Müdürlüğünde çalışan personelin Fazla Çalışma ücreti MHP ve Ak parti gurubunun önerisiyle brüt 400 TL olarak oy birliğiyle karara bağlandı. gündem maddesinde ise Kadro iptal ve ihdası için okunan cetvel doğrultusunda oy birliğiyle karar alındı. gündem maddesi olarak 2019 Yılında çalıştırılması düşünülen Tam Zamanlı ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Pozisyonları ve Ücretlerinde ise oy birliğiyle % 29 oranında artış kabul edildi.

Meclis gündeminin 10. Maddesinde Numuneevler Mahallesi Park Sokak ile Köşk Sokağın kesişim noktasında yer alan trafo direğinin kaldırılarak 223 ada 45 nolu parselin güneyinde yer alan otopark alanına trafo eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin imar komisyonuna havale edilmesini ve Belediye Meclisince alınan 12.10.2018 tarih ve 92 sayılı Meclis kararının iptal edilmesi talebinin görüştü. Madde İmar komisyonuna oy birliğiyle havale edilerek, meclis birleşimine 10 dakika ara verildi.

Ara sonrasında İmar komisyonu tarafından hazırlanan rapor meclis üyelerinin oy birliğiyle karara bağlandı.

Meclis gündeminin 11. maddesindeki Numuneevler Mahallesi Dörttaş Mevkiinde bulunan Belediye kullanımındaki yerin 10 yıllığına kiraya verilmesi için Encümenine oy birliğiyle yetki verdi.

Özerli Mahallesi Sahil bandında bulunan Belediye kullanımındaki yerin 10 yıllığına kiraya verilmesi için Encümenine yetki verilmesi talebi de oy birliğiyle karara bağlandı.

Meclis gündeminin 13. ve son maddesinde ise Numuneevler Mahallesi 419 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazın satışının yapılması için Encümenine yetki verilmesini de oy birliğiyle karar bağlayarak 2019 yılının ilk meclis birleşimini tamamladı.

Meclis 01 Şubat 2019 Cuma günü saat 15;00’da toplanmak üzere birleşimini sonlandırdı.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol