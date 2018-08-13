Dörtyol Belediyesinde Cankurtaran Eğitimi

Dörtyol Belediyesi boğulma vakalarındaki artışlar üzerine acil eylem planı gerçekleştirerek sahil bandında görevlendirdiği personellerine cankurtaran eğitimleri vermeye başladı.

Dörtyol Belediyesi sahilde bir dizi tedbir alarak boğulma vakalarının önüne geçmeye çalışıyor. 2015 yılından itibaren sahil şeridinde soyunma kabini, duş, şezlong ve şemsiyelerle ücretsiz halk plajları oluşturan Dörtyol Belediyesi sık sık gündeme gelen boğulma vakaları üzerine sahil bandı boyunca personel tahsis ederek tedbir almaya çalışıyordu. Dörtyol Belediyesi açtığı kursla bu personele cankurtaran eğitimi de verdi.

Geçtiğimiz hafta tamamlanan kurslar sonunda 7 belediye personeli ile bir Emniyet ve bir de Jandarma personeli olmak üzere toplam 9 kursiyer Bronz Cankurtaran sertifikalarını Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy adına Başkan yardımcısı Yaşar Gürakan’dan aldı.

Belge töreninde bir konuşma yapan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı Cankurtaran Eğitmeni Orhan Yıldız; “Dörtyol’da Belediyemizin katkılarıyla ilk defa düzenlenen cankurtaran kursumuzu başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Yaşar Toksoy’un destek ve teşvikleriyle dokuz arkadaşımıza burada cankurtaran eğitimi vermiş bulunuyoruz. Eğitim sürecinde kursiyerlere, suda boğulmalarda kazazedeye müdahale teknikleri, su içerisinde taşıma, itme, çekme, yaklaşma ile sudan çıkarma teknikleri, kurtarma ekipmanlarını tanıma ile ekipmanlarla müdahale ve sudan çıkarılan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım müdahalesi dersleri aktarıldı. Edindikleri bu bilgi ve becerileri en değerli şey olan insan hayatını kurtarmak adına kullanacaklar. Bundan sonraki hedefimiz Dörtyol Belediyesi bünyesinde su altı arama kurtarma ekibi oluşturmak. Bu konuda da sayın Başkanımız Yaşar Toksoy ile istişarelerimiz sürüyor.” dedi.

Dörtyol Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Gürakan’da yaptığı açıklamada; “Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Yaşar Toksoy’un Dörtyol sahillerinin çok daha verimli ve güvenli bir şekilde kullanılması yönünde verdikleri talimatlar doğrultusunda sahil bandımızda bir dizi çalışma yaparak vatandaşlarımızın denizden ve kumsallardan en iyi şekilde yararlanmasını sağlıyoruz. Tabi burada konfor kadar can güvenliği de önemli. Sahil bandımızın tamamına güvenlik ve ikaz levhaları yerleştirdik. Zabıta personelimiz gün boyunca devriye görevi yaparak vatandaşlarımızı bilgilendiriyor ve uyarılarda bulunuyor. Bunun yanı sıra Dörtyol Belediyesi olarak sahil bandımızda görevlendirdiğimiz 7 arkadaşımıza da Cankurtaran eğitimi aldırarak bu işin daha bilinçli ve donanımlı yapılmasını sağlamış bulunuyoruz. Kursumuza ayrıca Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızdan birer arkadaşımızda iştirak etti. Bu gün onlarda Cankurtaran sertifikalarını alacaklar. Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Yaşar Toksoy bu konuya özel bir önem veriyordu. Talimatları doğrultusunda tamamladığımız cankurtaran kursumuz neticelendi. Arkadaşlarımızı Başkanımız adına tebrik ediyor ve belgelerini takdim ediyoruz” dedi.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol