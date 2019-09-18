Dörtyol’lu “Pilot Metin” Yeniden Görebilmek İçin Yardım Bekliyor

Dörtyol Kışlalar mahallesinde ikamet eden ve uzun yıllar taksi ve dolmuş şoförlüğü yapan 77 yaşındaki ‘Pilot Metin’ lakaplı eski taksi ve dolmuş şoförü Metin Önen’in yeniden görebilmek için 3 ameliyat olması, bunun için de 13 bin lira ödemesi gerekiyor. Yeniden görmek için bir umut ışığı yakaladığını belirten Metin Önen, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

10 yıl kadar önce sağ gözünü kaybeden ve sol gözü ile yaşamını sürdüren Metin Önen’in gören tek gözü de geçirdiği tansiyon rahatsızlığı nedeniyle görmez oldu. Aldığı yaşlılık maaşı ve komşularının maddi desteği ile geçinmeye çalışan, 43 yıllık eşinin desteği ile ihtiyaçlarını karşılayan Önen’e, tedavi için gittiği sağlık kuruluşunda kendisini muayene eden hekim tarafından bir dizi ameliyat ile tek gözünün yeniden az da olsa görebilme şansı olduğu söylendi. Aldıkları bu haber ile yeniden görebilmenin hayalini kuran ancak tedavi için gerekli olan yaklaşık 13 bin lirayı bulamayan Metin Önen ve ailesi kendilerine uzanacak bir yardım elini bekliyor.

Pilot Metin lakaplı eski şoför Metin Önen, “Gençliğimden itibaren uzun yıllar yaptığım taksicilik ve minibüs dolmuş şoförlüğü nedeniyle çevremdekiler beni ‘Pilot Metin’ lakabı ile tanırlar. Bundan 10 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeni ile sağ gözümü kaybettim, ardın yaklaşık 3-4 ay önce de diğer sol gözüm görmez oldu. Tedavi için gittiğim Kayseri üniversite hastanesin de bana yapılan tetkik ve muayene neticesinde kapanan sol gözümün yapılacak ameliyat ile yeniden görebilme olasılığı olduğunu söylediler” dedi.

Eşi ile birlikte ikamet ettiği ev kira olan Metin Önen, parasızlık nedeniyle ameliyat olamadığını belirterek, kendisine uzanacak bir yardım elini beklediğini söyledi.

43 yıllık evli ve 3 çocuk annesi Melek Önen de kocasının dolmuş ve taksi şoförlüğü yaparak geçimlerini sağladığını belirterek, “Eşim bundan 10 yıl önce sağ gözünü kaybetti. Tek gözü ile idare ediyordu, yüksek tansiyon rahatsızlığı diğer gören sol gözünü de vurdu. Götürmediğimiz doktor kalmadı. Yüksek tansiyon eşimin gözünü göremez hale getirdi” dedi. “Allah, yeşil kart genel sağlık uygulamasını çıkaran devlet yetkililerimizden razı olsun” diyen Melek Önen; “Eşimin tek gözünün yeniden görebilmesi için son çare olarak Kayseri’ye götürmeye karar verdik. Ancak eşimi oraya götürecek paramız yoktu. Sağ olsun komşularımız bizim oraya gidebilmemiz için kendi aralarında para toplayarak oraya gidecek yol paramızı verdiler ve onlarında desteği ile Kayseri’deki sağlık kuruluşuna gittik. Orada doktor eşimi bir güzel muayene etti. Bize, burada ümit yok demişlerdi. Fakat orada doktor bize sevinçli bir haber verdi. ‘Amcanın gözü açılır’ dedi. Bunun için 3 ameliyat geçirmesi gerektiğini söyleyerek, bir an önce ameliyat olması gerektiğini, bunun son çaremiz olduğunu belirtti. Maddi durumumuz olmadığından eşimin ameliyatını yaptıramadık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, perişan durumdayız. Eşimin gözlerinin açılması yeniden görebilmesi için tüm eş, dost ve yardımseverlerimizden destek bekliyorum” diye konuştu.

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